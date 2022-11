மோடியே பாராட்டிய காஷ்மீர் பைல்ஸ்.. வெறுப்பு படம் என சாடிய இஸ்ரேல் இயக்குநர் -யார் இந்த நாதவ் லாபிட்?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பானாஜி: கோவாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் நிறைவு விழாவில் தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படத்தை இழிவானது என்று பிரச்சார நெடி கொண்டது எனவும் விமர்சித்து, அது தேர்வு செய்யப்பட்டது பற்றியும் கேள்வி எழுப்பி இருக்கும் தேர்வுக்குழு தலைவர் நாதன் லாபிட் யார்? விரிவாக பார்ப்போம்.

கோவாவில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் சர்வதேச திரைப்பட திருவிழாவில் சர்வதேச அளவில் பல நாடுகள், பல மொழிகளில் வெளியாகும் தலைசிறந்த திரைப்படங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு திரையிடப்படுவது வழக்கம்.

உலகின் பல நாடுகளிலும், இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும் இதுபோன்ற திரைப்பட திருவிழாக்கள் நடத்தப்பட்டாலும் ஆசியாவின் மிகவும் பழமையான திரைப்பட விழாவாக இது இருக்கிறது.

இழிவானது.. வெறுப்புணர்வை பரப்பும் படம்! தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் பார்த்து கடுப்பான கோவா திரைப்பட விழா ஜூரி

English summary

Nadav Lapid, who is the chairman of the selection committee of the International Film Festival in Goa, who has questioned the selection of The Kashmir Files as a propaganda-driven film