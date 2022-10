'ஆங்கிலம் வேணாம்'.. மருந்துகளின் பெயரை இந்தியில் எழுதலாமே? ம.பி முதல்வருக்கு வந்த திடீர் ஐடியா!

India

oi-Mani Singh S

போபால: டாக்டர்கள் வழங்கும் மருந்து சீட்டுக்களில் ஏன் ஆங்கில வார்த்தைக்கு பதிலாக இந்தியில் எழுதக்கூடாது என பாஜக தலைவரும், மத்திய பிரதேச முதல்வருமான சிவ்ராஜ் சிங் ஐடியா கொடுத்துள்ளார்.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் தலைநகர் போபாலில் உள்ள பாரத் பவனில் இந்தி வியக்யன் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அம்மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;-

English summary

BJP leader and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh has given an idea why not to write in Hindi instead of English word in the prescriptions.