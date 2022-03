23 நாட்களாக போர்.. உக்கிரமாக தாக்கும் ரஷ்யா..விட்டு கொடுக்காத உக்ரைன்.. இத்தனை போர் வீரர்கள் பலியா?

International

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டில் ரஷ்யா போர் தொடுத்து இருபத்தி மூன்று நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் போரின் காரணமாக ரஷ்ய நாட்டின் 14,000 போர் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரை கைப்பற்ற ரஷ்ய ராணுவம் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது. இதற்கு பல நாட்டு தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் உக்ரைன் மீதான போரை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் ரஷ்யா நாட்டின் அதிபர் விளாடிமிர் புடின் செவிசாய்க்காததால் போர் தொடர்ந்து வருகிறது.

Twenty-three days after Russia's war in Ukraine, it is reported that 14,000 Russian soldiers have been killed in the war.