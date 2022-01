'அமெரிக்காவில் 25% தலித்களுக்கு ஜாதி பாகுபாடு நடக்கிறது'.. கலிபோர்னியா பல்கலை முன்னாள் மாணவர் வேதனை

International

oi-Rayar A

கலிபோர்னியா: மாணவர்கள் பாகுபாடு எதிர்ப்புக் கொள்கையில் ஜாதி என்பதையும், சேர்க்க கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் ஒப்புதல் வழங்கிய நிலையில் அமெரிக்காவில் உள்ள 25 சதவிகித‌ தலித் மக்கள் ஜாதிரீதியிலான பாகுபாட்டை சந்திக்கிறார்கள் என்று கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவரான பிரேம் பாரியர் கூறியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் ஒரு தினுசுதான்.. வ.உ.சி., வேலுநாச்சியார் வேடத்துடன் வந்தால் 2 சிக்கன் பிரியாணி இலவசம்!

அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பிரபலமான பல்கலைக்கழகம் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகமாகும். 23 கேம்பஸ், 4.85 லட்சம் மாணவர்கள், 55 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆசிரியர்கள் என உலக அளவில் மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனமாக இயங்கி வருகிறது.

English summary

Prem Pariyar a former student at the University of California said that 25 percent of Dalits in the United States face racial discrimination after the University of California approved the inclusion of students in the anti-discrimination policy