இந்த சிறுவனுக்கு 27 வயசு.. நீங்க நம்பலைன்னாலும் அதுதான் நிஜம்.. ஷாக் தரும் சீனஇளைஞர்!

பெய்ஜிங்: வயது 27 ஆன போதும், பார்ப்பதற்கு குழந்தை போன்ற தோற்றத்துடன் இருப்பதால் பல்வேறு பிரச்சினைகளை சந்தித்து வருகிறார் சீனாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர்.

எப்போதுமே இளமையுடன் இருக்க வேண்டும்.. பிரச்சினைகள் இல்லாமல் குழந்தைகளாகவே இருந்திருக்கலாம்.. இதுதான் பெரும்பாலானவர்களின் ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் இப்படி ஒரு வரம் இயற்கையாகவே கிடைத்தும், கடும் வேதனையில் இருக்கிறார் சீனாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர்.

27 வயதாகியும் பார்ப்பதற்கு இன்னமும் சிறுவன் போலவே இருப்பதால், வேலையே கிடைக்கவில்லையாம் இந்த இளைஞருக்கு.

A 27-year-old man has created a buzz on social media after complaining that he can't get a job because he looks like a child.