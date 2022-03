கின்சல் ஏவுகணைகளை களமிறக்கிய ரஷ்யா..ராணுவத்தில் மீண்டும் சேர வந்த 98 வயது பாட்டி.. உக்ரைன் போர்..!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடுத்து வரும் போரானது தொடர்ந்து 24வது நாளாக நீடித்து வரும் நிலையில், 98 வயதான உக்ரைன் நாட்டின் ராணுவத்தில் பணிபுரிந்திருந்த பாட்டி ஒருவர் ரஷ்யாவுக்கு எதிராகப் போரிட மீண்டும் ராணுவத்தில் சேர முன்வந்துள்ள தகவலை உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் பெருமையுடன் பகிர்ந்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷியா தொடுத்து வரும் போரானது தொடர்ந்து 24வது நாளாக நீடித்து வரும் நிலையில் இந்த போரில், பொதுமக்கள் சுமார் 600 பேர் வரை உயிரிழந்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஷ்யாவின் கோர தாக்குதல் காரணமாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து உள்ளனர் என ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகளுக்கான தூதரகம் தெரிவித்து உள்ளது.

English summary

As Russia's war on Ukraine continues for 24 days, the Ukrainian Foreign Ministry is proud to announce that a 98 - year - old grandmother who served in Ukraine's army has volunteered to rejoin the war against Russia.