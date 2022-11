சானியா மிர்சா-சோயிப் விவாகரத்து கன்பார்ம் தானா..ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள்

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: சானியா மிர்சா சோயிப் மாலிக் தம்பதி இடையே கருத்து வேறுபாடு இருப்பதாக சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வந்த நிலையில், இந்த தம்பதியினர் விரைவில் விவாகரத்து செய்ய உள்ளதாகவும் அதை முறைப்படி விரைவில் அறிவிப்பார்கள் என்றும் பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

இந்தியாவின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா.

ஐதராபாத்தை சேர்ந்த சானியா மிர்சா கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வீரரான சோயிப் மாலிக்கை மணந்து கொண்டார்.

சோயிப் மாலிக்குடன் விவாகரத்தா?.. சானியா மிர்சாவின் இன்ஸ்டா பதிவை பார்த்து ரசிகர்கள் ஷாக்! என்னாச்சு

English summary

While the differences between Sania Mirza and Shoaib Malik are spreading on social media, the media in Pakistan have reported that the couple is going to divorce soon and will formally announce it soon.