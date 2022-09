75 ஆண்டுகளாக சீக்கியராக வாழ்ந்த இஸ்லாமியர்.. உண்மை தெரிந்த பிறகு நடந்த சகோதர சந்திப்பு.. நெகிழ்ச்சி

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: இந்தியா எதிர்கொண்ட பல துயரங்களில் முக்கியமானது இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினைதான். ஏனெனில் இந்த பிரிவினியைின் போது ஏற்பட்ட வடு இன்னும் மறையாமல் இரு நாட்டு மக்களிடையேயும் நீடித்து வருகிறது.

அந்த வகையில் 75 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த பிரிவினையின் போது பிரிந்த சகோதரியை சீக்கிய சகோதரர் ஒருவர் தற்போது சந்தித்துள்ளது சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இதேபோன்ற நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் ஒன்று கடந்த மே மாதம் நிகழ்ந்தது. பிரிவினையின்போது பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற தனது சகோதரியை சீக்கிய சகோதரர் நேரில் சென்று சந்தித்திருந்தார்.

English summary

After 75 years, a Sikh brother has now met his sister who was separated during this partition and the incident has left everyone emotional. A similarly moving incident occurred last May. A Sikh brother had personally visited his sister who had gone to Pakistan during partition.