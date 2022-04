என்னை கொலை செய்ய சதி! எல்லாத்துக்கும் காரணம் "அவங்க" தான்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் பகீர்

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாட்டில் பெரிய அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பிரதமர் இம்ரான் கான் அளித்த நேர்காணலில் பல முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பொருளாதாரம் கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து தடுமாறிக் கொண்டு இருந்தது. இதனால் அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து தடுமாறிக் கொண்டே இருந்தது.

இந்தச் சூழலில் தான், கடந்த 2019 தேர்தலில் புதிய பாகிஸ்தான் படைப்போம் என்ற முழக்கத்தை வைத்தார் இம்ரான் கான். அந்தத் தேர்தலில் இம்ரான் கான் கட்சி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையில், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அவர் ஆட்சியை அமைத்தார்.

