சீனாவில் கோரத்தாண்டவம்.. ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 வைரஸ் உருமாற்றம் அடையுமா? நிபுணர்கள் சொன்ன ஷாக் தகவல்

பெய்ஜிங்: சீனாவில் வழக்கத்தை விட கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 வைரஸ் தான் முக்கிய காரணமாகும். இருப்பினும் அதனை அந்நாடு ஒப்புக்கொள்ளாமல் பாதிப்பு, பலியை மறைத்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் சீனாவில் பரவு்ம ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 வைரஸ் இன்னும் உருமாற்றம் அடைந்து உலக நாடுகளை தாக்குமா? என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு தொற்றுநோய் நிபுணர்கள் ஷாக்கான பதிலளித்துள்ளனர்.

2019ல் சீனாவில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கி ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் முடக்கிபோட்டது. உலகம் முழுவதும் பலகோடி பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக ஏராளமானவர்கள் பலியாகினர். இதையடுத்து தடுப்பூசிகள் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. தற்போது கடந்த 8 மாதமாக கொரோனா பாதிப்பு என்பது குறைய தொடங்கி உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் சீனா, தென்கொரியா, பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. இது புதிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Corona cases are increasing in China more than usual. Omicron mutated PF7 virus is the main cause of this. However, the country does not acknowledge it and hides the damage and casualties. In this case, the Omicron PF7 virus that originated in China will still transform and attack the countries of the world? Will the curfew come again due to this? There is a fear that Health professionals have responded to this.