சீனாவில் பரபரப்பு.. சிறுவனை தாக்கிய பறவை காய்ச்சல்! முதல் முறையாக மனிதனுக்கு பரவியது.. பின்னணி

பீஜிங்: சீனாவில் இருந்து பரவிய கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் முடியாத நிலையில் அங்குள்ள ஹெனான் மாகாணத்தில் முதல் முறையாக 4 வயது சிறுவனை பறவை காய்ச்சல் தாக்கியுள்ளது. எச்3என்8 திரிபு கொண்ட இந்த பறவை காய்ச்சல் குதிரை, நாய், பறவைகளை தாக்கிய நிலையில் முதல் முறையாக மனிதனை பாதித்துள்ளது.

சீனாவில் வூஹான் மகாணத்தில் 2019 இறுதியில் கொரோனா பாதிப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து இந்தியா உள்பட பல நாடுகளுக்கும் இந்த வைரஸ் பரவியது.

இந்தியாவில் 2021 துவக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. தற்போது வரை 3 அலைகளாக கொரோனா பாதித்து மக்களை சிரமப்படுத்தி உள்ளது. இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பல லட்சம் பேர் பலியான நிலையில் பல கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டுள்ளனர்.

English summary

Amid of Covid 19 China has recorded the first human infection with the H3N8 strain of bird flu, the country’s health authority said on Tuesday, but said the risk of it spreading among people was low. The H3N8 variant has previously been detected elsewhere in the world in horses, dogs, birds and seals but no human cases of H3N8 have been reported, said the NHC.