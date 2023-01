இப்படி ஒரு காரணமா? ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரை புறக்கணித்த ஆஸ்திரேலியா..‛‛சபாஷ்’’ குவியும் பாராட்டு

International

oi-Nantha Kumar R

மெல்போர்ன்: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆஸ்திரேலியா விளையாட இருந்த நிலையில் திடீரென்று விலகி உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிராக தாலிபான்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு அடக்குமுறையை செயல்படுத்துவற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. இதற்கு ஆஸ்திரேலியா அரசு உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உள்நாட்டு போரால் பாதிக்கப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் 2021ல் வெளியேறின. இதையடுத்து தாலிபான்கள் உள்நாட்டு போரை துவங்கி நாட்டை கைப்பற்றினர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த 2021 ஆகஸ்டில் இருந்து தாலிபான்கள் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. 1996 முதல் 2001 வரை ஆப்கனை தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்த நிலையில் தற்போது 2வது முறையாக ஆட்சியை பிடித்துள்ளனர்.

வேலையை காட்டிய தாலிபான்.. இனி படிக்கவே கூடாது.. மூடப்பட்ட பல்கலை. கதவுகள்.. கதறி அழும் பெண்கள்!

English summary

Australia are suddenly out of the 3 ODI series against Afghanistan. Cricket Australia has taken this decision in protest against the Taliban's continued repression against women and girls in Afghanistan. The Afghanistan Cricket Board has issued a warning while various parties, including the Australian government, have welcomed this.