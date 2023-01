என்னது நாங்க உண்மையை மறைக்கிறாமோ..உலக சுகாதார அமைப்பு மீது பாய்ந்த சீனா..என்ன சொல்றாங்க பாருங்க

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் பரவியிருக்கும் பிஎப் 7 வகை கொரோனாவால் அந்த நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் கட்டுக்கடங்காமல் பரவியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், சீனாவோ பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளாமல் கொரோனா பாதிப்பு விவரங்களை வெளிப்படையாக சொல்ல மறுத்து வருகிறது. இதற்கு உலக நாடுகள் பலவும் சீனாவை விமர்சித்து வருகிறது. அதேபோல், உலக சுகாதார நிறுவனமும் சீனா கொரோனா உயிரிழப்புகளை மறைப்பதாக கூறியது.

உலக நாடுகளுக்கு முதன் முதலாக கொரோனா வைரசை அறிமுகப்படுத்திய நாடு சீனா. சீனாவின் உகான் நகரில் தான் முதன் முதலாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கண்டறியப்பட்ட இந்த கொரோனா வைரஸ் அடுத்த சில மாதங்களில் உலகம் முழுவதும் பரவியது. கொரோனா வைரசை கட்டுப்படுத்த தடுமாறிய உலக நாடுகள் பொதுமுடக்கம் சமூக இடைவெளி போன்ற ஆயுதத்தை முதலில் கையில் எடுத்தது. இதனால் பெரும் பொருளாதார பாதிப்பும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டது.

'முழு பூசணிக்காய்' கொரோனா பாதிப்பை மறைக்கும் சீனா..போட்டு உடைத்த WHO..என்ன சொல்லி இருக்கு தெரியுமா?

English summary

It is said that the corona virus has spread uncontrollably in China due to the PF7 type of corona that has spread in China. However, China is refusing to disclose the details of the Corona virus without being overly concerned. Many countries of the world are criticizing China for this. Similarly, the World Health Organization has also said that China is covering up the death toll from Corona.