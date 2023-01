டெர்மினேட்டர் T-1000 ஞாபகம் இருக்கா? நிஜத்தில் "உருகும்" ரோபோவை உருவாக்கிய சீனா.. இதை பாருங்க!

கேலியம் உலோகம் மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் உருகிவிடும். மனிதர்கள் கையில் தொட்டாலேயே இது உருகி பாதரசம் போல மாறிவிடும்

International

oi-Halley Karthik

பெங்ஜிங்: சீனாவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் சிலர் சமீபத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ரோபோவை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த ரோபோ 'டெர்மினேட்டர் -2' திரைப்படத்தில் வரும் 'T-1000' எனும் ரோபோவின் கதாபாத்திரத்தை போல தன்னுடைய அமைப்பை எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளும் இயல்புடையதாகும்.

உலகம் முழுவதும் மட்டுமல்லாது உலகத்தை கடந்தும் ரோபோக்களின் தேவையானது நீடித்து வருகிறது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு புதிய வகை ரோபோக்களுக்கும் எப்போதும் வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், சீன விஞ்ஞானிகள் இந்த ரோபோவை வடிவமைத்துள்ளனர். இந்த ரோபோ நினைத்தால் தன்னுடைய உருவத்தை எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் கொண்டதாகும். மேற்குறிப்பிட்டதை போல இந்த ரோபோ ஏறத்தாழ 'T-1000' கதாபாத்திரத்தை போல இருக்கிறது.

இந்த கதாபாத்திரம் முதன் முதலாக திரைக்கு வந்தபோது விஞ்ஞானிகளே சற்று குழம்பிபோனார்கள். இப்படி நடக்க வாய்ப்பில்லை என்று கூறினார்கள். ஆனால் சுமார் 30 ஆண்டுகள் கழித்து இதேபோன்ற ரோபோவை அவர்கள் உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளார்கள். இது குறித்து 'சயின்ஸ் அலர்ட்' எனும் ஆய்விதழ் விரிவாக எழுதியிருக்கிறது. அதில் சீனாவின் சன் யாட்-சென் பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியாளர் செங்ஃபெங் பான் கூறியுள்ளதாவது,

English summary

Some scientists from China have recently developed a different kind of robot. This robot is like the T-1000 robot character from the movie 'Terminator-2' which can change its structure at will.