பொருளாதார நெருக்கடி: இருட்டில் அமைச்சரவை கூட்டம்.. இலங்கையாக மாறும் பாகிஸ்தான்..புது ரூல்சால் அவலம்

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: இலங்கையை தொடர்ந்து தற்போது பாகிஸ்தான் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் மின்சாரத்தை சேமிக்கும் வகையில் இரவு 8.30 மணிக்கு மேல் கடைகள், வணிக வளாகங்கள் திறக்கவும், இரவு 10 மணிக்கு மேல் திருமண மண்டபங்கள் திறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த நாட்டின் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டமும் மின்விளக்குகள் இன்றி இருட்டில் நடந்த அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அண்டை நாடான இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மோசமான நிலையை சந்தித்த இலங்கை தற்போது படிப்படியாக மீண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் தற்போது இன்னொரு அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக பொருளாதார நெருக்கடி நீடித்தாலும் தற்போது நிலைமை இன்னும் மோசமான நிலைக்கு சென்றுள்ளது.

English summary

Following Sri Lanka, Pakistan is currently facing an economic crisis. In order to save electricity, the opening of shops and malls after 8.30 pm and the opening of marriage halls after 10 pm has been banned, and the cabinet meeting chaired by the country's Prime Minister Shebaz Sharif also took place in the dark without electricity.