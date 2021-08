காபுல் எல்லைக்குள்ளும் புகுந்த தாலிபான் படைகள்.. வீழும் ஆப்கான் தலைநகர்.. அதிபரின் கதி என்ன?

International

காபுல்: ஆப்கான் தலைநகர் காபுலுக்குள் தாலிபான் படைகள் நுழைந்துள்ளன. காபுல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிக்குள் தாலிபான் படைகள் நுழைந்ததால் அங்கு பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்து வரும் உள்நாட்டு போர் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அங்கு தாலிபான்களுக்கும் ஆப்கான் அரசு படைகளுக்கு மோதல் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில் அங்கு தாலிபான்கள் வேகமாக வென்று வருகின்றன. ஆப்கானிஸ்தான் பகுதிகளை கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தாலிபான்கள் வேகமாக கைப்பற்றி வருகின்றன.

தாலிபான் படைகளுக்கும் அமெரிக்க அரசுக்கும் இடையில் கடந்த வருடம் தோஹாவில் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேற ஒப்புக்கொண்டன. இதன்படி இந்த மாத இறுதிக்குள் அனைத்து அமெரிக்க படைகளும் வெளியேற உள்ளன. தற்போது மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ளது.

சுற்றி வளைக்கப்பட்ட காபுல்.. ஜலாலாபாத்தையும் கைப்பற்றியது தாலிபான்.. வேகமாக வீழ்கிறது ஆப்கான் படை!

End Game: After Jalalabad, the Taliban enters into Kabul against Afghanistan Government may take over the country in new 48 hours.