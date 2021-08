எக்ஸ் ஸ்பை.. பலமுறை கொலை முயற்சியிலிருந்து தப்பியவர்.. தாலிபானையே கலங்கடிக்கும் கேர் டேக்கர் அதிபர்!

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் படைகளுக்கு எதிராக அந்நாட்டு துணை அதிபர் அம்ருல்லா சாலே சவால்விட்டு வருகிறார். தாலிபான்களின் கொலை முயற்சியில் இருந்து பலமுறை "எஸ்கேப்" ஆனவர்.. தற்போது தாலிபான்களுக்கு எதிராக அதிரடியாக முழக்கமிட்டு உள்ளார். இவருக்கு பின் பெரிய கொரில்லா படையின் ஆதரவு இருப்பதால் தாலிபான்களும் இவரை பார்த்து கொஞ்சம் கலக்கம் அடைந்து வருகின்றன...

"என்ன நடந்தாலும் நான் இந்த நாட்டை விட்டு ஓடமாட்டேன். என்னை நம்பி இருக்கும் பல லட்சம் மக்களை நான் ஏமாற்ற மாட்டேன். இந்த தாலிபான்களுக்கு கீழ் நான் என்றும் அடிபணிய மாட்டேன். அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற மாட்டேன்.. வாய்ப்பே இல்லை"... ஆப்கான் மொத்தமும் தாலிபான் வெற்றியால் பதறிக்கொண்டு இருந்த அந்த நொடி ஆப்கானிஸ்தானின் துணை அதிபர் அம்ருல்லா சாலே சொன்ன வார்த்தைகள் இவை. ஆப்கான் அதிபர் அஷ்ரப் கானி ஓடிவிட்டார்.. மக்கள் வெளியேறிவிட்டனர்.. அமெரிக்கா மௌனம் ஆகிவிட்டது.

ஆப்கான் அரசுக்கு யாரும் வெளிப்படையாக ஆதரவு தரவில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில்.. என்ன நடந்தால் என்ன.. என்னிடம் உயிர் இருக்கிறது என்று தாலிபான்களுக்கு எதிராக நெஞ்சை நிமிர்த்தி நின்று இருக்கிறார் ஆப்கானிஸ்தானின் துணை அதிபர் சாலே. தற்போது பஞ்ச்சீர் மலை பகுதியில் தலைமறைவாக வேறு சில கொரில்லா போராளி குழுக்களோடு தங்கி இருக்கும் சாலே தாலிபான் படைகளுக்கு எதிராக புதிய தலைவலியாக உருவெடுத்து உள்ளார்.

Ex Spy, CIA product, Gorilla tactics: All you need to know about Afghanistan VP Amrullah Saleh, who stands firm against Taliban.