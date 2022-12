வேகமாக நிரம்பும் மருத்துவமனைகள்.. சீனாவில் கொரோனாவால் தவிக்கும் முதியோர்கள்.. அதிகரித்த கேஸ்கள்

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டங்கள் வெடித்த நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டன. இந்நிலையில் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் நகரில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு முதன் முதலாக பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இது உலகம் முழுவதையும் புரட்டி போட்டுவிட்டது.

சில நாடுகள் தற்போதுவரைகூட இந்த பாதிப்பிலிருந்து இன்னமும் மீளவில்லை. உயிரிழப்புகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், பொருளாதார பாதிப்புகள் மறுபுறம் கடும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Restrictions were eased as a series of protests broke out in China against the Corona restrictions. Hospitals are overflowing with patients.