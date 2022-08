ஹிஜாப் இன்றி ஐஸ்கிரீம் சுவைத்த பெண்! விளம்பரத்தில் நடிக்க ஈரானில் பெண்களுக்கு விழுந்த தடை!

International

டெஹ்ரான்: ஈரானில் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐஸ்கிரீம் சுவைத்த பெண்ணால் அந்நாட்டில் விளம்பரங்களில் பெண்கள் நடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரானில் பொதுவெளியல் பெண்கள் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாய நடைமுறையாக உள்ளது. இதற்கு அங்கு ஆதரவும், எதிர்ப்பும் கிளம்பி உள்ளது.

ஹிஜாப் கட்டாயமாக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமான பெண்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

அதாவது பொது இடத்தில் ஹிஜாபை அகற்றி எதிர்ப்பை வெளிக்காட்டுவதோடு, சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் அவர்கள் ஹிஜாப் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்பதற்கு எதிரான பிரசாரத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

In Iran, women have been banned from appearing in commercial ads after a woman tasted ice cream while wearing the hijab is mandatory.