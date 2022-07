பிரதமருக்கு எதிர்ப்பு.. ஈராக் நாடாளுமன்றத்துக்குள் நுழைந்து ஷியா தலைவரின் ஆதரவாளர்கள் போராட்டம்

International

oi-Nantha Kumar R

ஈராக்: ஈராக்கின் பிரதமராக முகமது அல் சூடானி நியமனத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாக்தாத்தில் உள்ள நாடாளுமன்ற கட்டிடத்துக்குள் ஷியா தலைவர் முக்தாதா அல் சதர் ஆதரவாளர்கள் நுழைந்து ஆக்கிரமித்து சபாநாயகர் மேஜையில் படுத்தும், நடனமாடியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஈராக்கில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்தது. இதில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் போட்டியிட்டன. இதில் ஈராக்கில் அமெரிக்க தலையீட்டை எதிர்த்த ஷியா தலைவர் முக்தாதா அல்சதர் தலைமையில் தேசியவாத சேரூன் கூட்டணியும் போட்டியிட்டது.

இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறலாம் என கணிக்கப்பட்டன. அதன்படி முக்தாதா அல் சதர் கூட்டணி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும் பிரதமர் வேட்பாளர் தேர்வில் கூட்டணி கட்சிகள் இடையே குழப்பம் ஏற்பட்டது.

English summary

Supporters of Shia leader Muqtada al-Sadr entered and occupied the parliament building in Baghdad to protest the appointment of Mohammed al-Sudani as the prime minister of Iraq and engaged in a protest by lying on the speaker's table and dancing.