சொல்லி அடித்த கில்லி! பிரதமர் நாற்காலியை வசமாக்கும் ”சபாஷ்” ஷெபாஸ் ஷெரீப்? கடந்து வந்த அரசியல் பாதை!

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மூலம் இம்ரான் கான் சனிக்கிழமை ஆட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், பாகிஸ்தானின் அடுத்த பிரதமராக ஷெபாஸ் ஷெரீப் பதவியேற்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், யார் இந்த ஷெபாஸ் ஷெரீப் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்

பாகிஸ்தான் நாட்டில் நீண்ட நாட்களாக நடைபெற்ற அரசியல் நாடகத்தில் கிளைமாகில், இம்ரான் கான் சனிக்கிழமையன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மூலம் அதிகாரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

பாகிஸ்தான் தேசிய சட்டமன்றத்தில் இம்ரான் கானுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற எதிர்க்கட்சி 172வாக்குகளைப் பெற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

With Imran Khan ousted from power on Saturday by a no-confidence motion in the Pakistani parliament, it has been reported that Shebaz Sharif is likely to become Pakistan's next prime minister. let's see who this Shebaz Sheriff ?