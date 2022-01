மேட்டரே இல்ல.. பிரான்ஸ் நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட IHU புதிய வகை கொரோனாவால் பயம் வேண்டாம்:விஞ்ஞானி

International

oi-Rajkumar R

பாரிஸ்: பிரான்சில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் மாறுபாடு பற்றி கவலை அடைய தேவையில்லை எனவும் இந்த வகை ஓமிக்ரான் வைரஸுக்கு முன்பே அடையாளம் காணப்பட்டதாகவும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உலகையே அச்சுறுத்தி வருகிறது கொரோனா தொற்றின் ஒமிக்ரான் திரிபு. இந்த நிலையில் பிரான்ஸ் நாட்டில் 'IHU' என்ற புதிய கொரோனா திரிபை கண்டறிந்துள்ளனர் விஞ்ஞானிகள். இந்த புதிய திரிபு ஒமைக்ரானை விட தீவிரமான தொற்றை பரப்பும் என முதலில் தகவல்கள் வெளியாயின. கடந்த டிசம்பர் 10ஆம் தேதியே இந்த தொற்று கண்டறியபட்டிருந்தாலும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதனை இன்னும் உறுதி செய்யவில்லை.

இந்த IHU திரிபு வைரசுக்கு தற்போது மருத்துவ நிபுணர்கள் அறிவியல் ரீதியாக B.1.640.2 என பெயர் வைத்துள்ளனர். ஆனால் முன்னர் வெளியான தகவல்கள் போல இந்த வகை வைரஸை கண்டு உலக நாடுகள் அச்சமடைய தேவையில்லை எனவும், இது ஓமிக்ரானுக்கு முன்னதாகவே கண்டறியப்பட்டது தான் வைரலாஜி நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த வைரஸின் முதல் பாதிப்பானது கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாத இரண்டாவது வாரத்தில் , நாசோபார்னீஜியல் ஆய்வகத்தில் செய்யப்பட்ட RTPCR சோதனையில் ஒரு நடுத்தர வயதுடைய நபருக்கு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

English summary

Medical experts say there is no need to worry about the corona virus variant found in France and that the virus was identified before the Omicron virus.