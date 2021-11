மிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர்.. இம்ரான்கானை கோர்டில் ஏற்றி..பாக். உச்ச நீதிமன்றம் எழுப்பிய ஆவேச கேள்விகள்

International

oi-Velmurugan P

இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் சமீபத்தில் தடையை நீக்கிய 'தெஹ்ரீக்-இ-தலிபான் பாகிஸ்தான்' அமைப்புதான் பெஷாவரில் உள்ள ராணுவ பள்ளியின் மீது 2014 ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் பள்ளி குழந்தைகள் ஏராளமானோர் உள்பட 147 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணையில் பிரதமர் இம்ரான் கானை நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்ட பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி குல்சார் அகமது "நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறீர்கள். அரசாங்கமும் உங்களுடையது. நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? நீங்கள் குற்றவாளிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது ஏன்" என்று சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பினார்.

பாகிஸ்தானின் பெஷாவரில் உள்ள ராணுவ பள்ளி மீது கடந்த 2014ம் ஆண்டு தெஹ்ரீக்-இ-தலிபான் பாகிஸ்தான் என்ற அமைப்பு தாக்குதல் நடத்தியது.

English summary

'Mr Prime Minister, we are not a small country' "Are we going to surrender once again?" Justice Qazi Mohammad Amin Ahmed asked the PM Imran Khan as the premier appeared before the bench.