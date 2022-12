ஆங் சான் சூகிக்கு மேலும் 7 ஆண்டு சிறை.. இதுவரை மொத்தம் 33 ஆண்டுகள்.. பழிவாங்கும் மியான்மர் ராணுவம்

International

oi-Jackson Singh

நய்பிடா: மியான்மர் நாட்டு தலைவர் ஆங் சான் சூகிக்கு 3 ஊழல் வழக்குகளில் 7 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் அவருக்கு 33 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஐ.நா. சபை இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாக தலையிட்டு, ஆங் சான் சூகியை விடுவிக்குமாறும் அறிவுறுத்தியும் மியான்மர் ராணுவம் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை.

ஆங் சான் சூகிக்கு எதிராக மியான்மர் ராணுவம் பதிவு செய்த பல வழக்குகள் இன்னும் நிலுவையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Myanmar President Aung San Suu Kyi has been sentenced to 7 years in prison in 3 corruption cases. With this, he has been sentenced to 33 years in prison.