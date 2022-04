என்ன மனசுயா... கிம் ஜாங் உன்னின் ஆச்சரிய பரிசு... செய்தி தொகுப்பாளருக்கு சொகுசு பங்களா!

International

oi-Nantha Kumar R

சியோல்: வடகொரியா அதிபர் கிம் ஜாங் உன் பெண் தொகுப்பாளர் ஒருவருக்கு திடீரென்று அடுக்குமாடி சொகுசு பங்களாவை பரிசளித்து அசத்தியுள்ளார். இதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய காரணங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கிழக்காசிய நாடான வடகொரியாவின் அதிபராக இருப்பவர் கிம் ஜாங் உன். சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் பெற்றவர். அடிக்கடி ஏவுகணை, அணுஆயுத சோதனைகளை நிகழ்த்தி வல்லரசான அமெரிக்காவையே அலற வைப்பவர்.

உலக நாடுகளின் கண்டனங்களை காதில் வாங்கி கொள்ளாத இவர் நாட்டின் சட்டத்திட்டங்களை மீறுவோருக்கு விசித்திர தண்டனைகளையும் வழங்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். இதனால் தான் இவர் அனைத்து நாடுகளில் பிரபலமாக பேசப்பட்டு வருகிறார்.

English summary

State media anchor Ri Chun Hi is one of North Korea’s most famous voices after announcing the country's major events of past decades — among them nuclear and missile tests and the death of a leader in a resounding, booming voice filled with emotion.