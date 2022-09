'சிறுபான்மை மக்களின் உரிமைகள் குறித்து பாகிஸ்தான் பாடம் எடுப்பது முரண்பாடாக உள்ளது' சாடும் இந்தியா

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோ சர்தாரியின் கருத்தை கடுமையாக விமர்சித்த ஸ்ரீனிவாஸ் கோத்ரூ, 'சிறுபான்மையின மக்களின் உரிமைகளை கடுமையாக மீறும் பாகிஸ்தான், சிறுபான்மை மக்களின் உரிமைகள் குறித்து பாடம் எடுப்பது முற்றிலும் முரண்பாடாக உள்ளது' என்றார்.

பாகிஸ்தானில் மத சிறுபான்மையினர்களை குறிவைத்து நிகழ்த்தப்படும் வன்முறைகளும் துன்புறுத்தல்களும் அதிகரித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச அமைப்பான (IFFRAS)-இன் தகவல் படி பாகிஸ்தான் பழமைவாத அடிப்படையை நோக்கி செல்கிறது.

Srinivas Kodhru, who severely criticized Pakistan's Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, said, "It is completely ironic that Pakistan, which severely violates the rights of minorities, should learn about the rights of minorities."