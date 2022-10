பாகிஸ்தானில் கொடுமை! பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட இந்து சிறுமியை குற்றவாளியுடன் செல்ல நீதிமன்றம் உத்தரவு

International

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் இந்து பெண்ணை கடத்திச் சென்று பலாத்காரம் செய்த நபருக்கு எந்த தண்டனையும் வழங்காததோடு மட்டுமல்லாமல், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை குற்றவாளியுடன் செல்லுமாறு அந்நாட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட சம்பவம் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முஸ்லிம் நாடான பாகிஸ்தானில் இந்து, சீக்கியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய மதத்தினர் சிறுபான்மையினராக இருந்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற சிறுபான்மை சமூகத்தினர் ஒருகாலத்தில் பல்வேறு கொடுமைகளை அனுபவித்து வந்துள்ளனர்.

மத வழிபாடுகள் நடத்துவதற்கும், மதம் சார்ந்த சடங்குகளை செய்வதற்கும் பாகிஸ்தானில் கடும் கட்டுப்பாடுகள் இருந்து வந்தன. அதுமட்டுமின்றி அரசு வேலைவாய்ப்பு, நலத்திட்டங்கள் வழங்குதல் ஆகியவற்றிலும் சிறுபான்மை மதத்தினர் பாரபட்சமாகவே நடத்தப்பட்டனர். குறிப்பாக, இந்து மதத்தினர் இதுபோன்று பல அநீதிகளுக்கு உள்ளாகினர். இதுகுறித்து வெளியுலகுக்கு தெரியவந்து பல நாடுகளும் கண்டனம் தெரிவித்த பிறகே, ஓரளவுக்கு அங்கு சிறுபான்மை மதத்தினருக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், தற்போது பாகிஸ்தானில் நடைபெற்றுள்ள ஒரு சம்பவம், மீண்டும் அந்த நாடு பழைய நிலைக்கு சென்றுவிட்டதோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதுகுறித்து இங்கு காண்போம்.

English summary

Karachi court ordered a Hindu girl, a rape victim, to go with the accused instead of her family. This order outrage in and outside of Pakistan.