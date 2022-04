ஏமாத்திட்டாங்க! தெருவில் இறங்கி போராடுங்கள்.. பாக் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் இம்ரான் கான் அழைப்பு..!

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தனக்கெதிராக நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் தனக்கு ஆதரவாக தனது நாட்டு மக்கள் தெருக்களில் இறங்கி போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றும், வெளிநாட்டு சதிகாரர்கள் இஸ்லாமாபாத்தில் தலைமையை மாற்றப் பார்க்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான் கான் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தேசிய சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் சார்பில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆளும் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாப் கட்சியைச் சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள், பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு எதிராக வெளிப்படையாகக் களமிறங்கியுள்ளதால், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வருகின்றனர்.

Pakistan Prime Minister Imran Khan has called on his countrymen to take to the streets in support of him in the face of a no-confidence vote against him, saying foreign conspirators are seeking to change leadership in Islamabad.