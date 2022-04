பிரதமர் மோடி வாழ்த்து! ‘பாகிஸ்தான் அமைதியை விரும்புகிறது’உடனே பதிலளித்த பாக்.பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்!

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : அமைதியை உறுதி செய்யாமல் வளர்ச்சி காண முடியாது என்று பிரதமர் மோடி கூறியிருந்த நிலையில் அதற்கு பதிலளித்துள்ள பாகிஸ்தான் பிரதமராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஷெபாஸ் ஷெரீப், " இந்தியாவுடன் அமைதியான மற்றும் கூட்டுறவு உறவுகளை பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது" என கூறியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் தோல்வியடைந்ததை அடுத்து அவர் பதவியில் இருந்து விலக்கப்பட்டார்.

இதனையடுத்து பாகிஸ்தானின் 20வது பிரதமராக பஞ்சாப் மாகாண முன்னாள் முதல்வரும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமருமான நவாஸ் ஷெரீப்பின் சகோதரருமான ஷெபாஸ் ஷெரீப் எதிர்கட்சிகளால் முன்மொழியப்பட்டு பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

சீனாவின் நண்பன்! அன்று நாடு கடத்தப்பட்டவர் இன்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் - யார் இந்த ஷெபாஸ் ஷரீஃப்?

English summary

Responding to Prime Minister Modi's statement that peace could not be achieved without ensuring peace, incumbent Shehbaz Sharif said, "Pakistan wants peace and co-operation with India."