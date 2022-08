10 குழந்தைகளை பெற்றால் ரூ.13 லட்சம் பரிசு.. ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் அறிவிப்பு.. காரணம் இதுதான்

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போர் மற்றும் கொரோனாவால் ஏராளமானவர்கள் பலியாகி வரும் நிலையில் ரஷ்யாவில் 10க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை பெற்றால் ரூ.13 லட்சம் பரிசுத்தொகையோடு விருது வழங்கப்படும் என அந்நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் புதின் அறிவித்துள்ளார்.

Military Parade-ல் சோர்வாக இருந்த Vladimir Putin.. என்ன நடந்தது? | Oneindia Tamil

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 24ம் தேதி உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் நடவடிக்கையை தொடங்கியது. தற்போது 6 மாதமாகும் இந்த போர் முடிவுக்கு வரவில்லை.

ரஷ்யா வான்வெளி, தரைவழி தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் உக்ரைனில் ஏராளமானவர்கள் பலியாகி உள்ளனர். மேலும் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் அண்டை நாடுகளில் அகதிகளாக குடியேறி உள்ளனர்.

நல்லா பாருங்க.. காதுகள் வித்தியாசமா இருக்கு.. இது போலி புதின்? பகீர் கிளப்பும் உக்ரைன் உளவுத்துறை

English summary

President Vladimir Putin has announced that a prize of Rs. 13 lakh will be given to those who have more than 10 children in Russia while many people are dying due to the war in Ukraine and Corona.