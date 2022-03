ஒரே போடு! ஐரோப்பாவை திக்கி திணறடித்த புடின்.. ரஷ்யாவிடம் அடிபணிய வேண்டிய கட்டாயம்! என்ன நடந்தது?

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: ஐரோப்பாவிற்கும் நேட்டோவில் இருக்கும் பெரும்பாலான நாடுகளுக்கும் ரஷ்யா கடுமையான கட்டுப்பாடு ஒன்றை விதித்துள்ளது. ரஷ்யாவின் இந்த கட்டுப்பாடு உலக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்த காரணத்தால் ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ரஷ்யாவின் ரிசர்வ் வங்கி தொடங்கி பல்வேறு வங்கிகள் முடக்கப்பட்டு உள்ளன. அதேபோல் swift எனப்படும் சர்வதேச பரிவர்த்தனை மெசேஜிங் தளத்தில் இருந்தும் ரஷ்யா நீக்கப்பட்டு உள்ளது.

அதோடு ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்க மாட்டோம் என்ற முடிவை அமெரிக்கா எடுத்துள்ளது. மேலும் ரஷ்யாவிடம் இருந்து இயற்கை எரிவாயு வாங்குவதை குறைத்துக்கொள்வதாகவும் ஐரோப்பிய நாடுகள் தெரிவித்துள்ளன.

உக்ரைன் விவகாரம்: ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ரஷ்யா தீர்மானம் தோல்வி

English summary

Putin orders that unfriendly nations have to buy gas in Ruble: Europe has to bow to Russia here after. Many of the sanctions will become pointless with this move.