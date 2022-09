கப்சிப் ஆன பெய்ஜிங்.. விமானங்கள், ரயில்கள் ரத்து?.. என்னதான் நடக்கிறது சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்?

International

பெய்ஜிங்: சீனாவில் ஆட்சி கவிழ்ப்பு நடந்துள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் வந்துள்ள நிலையில், தற்போது சில விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளராக உள்ள ஜி ஜிங்பிங்தான் தற்போது அந்நாட்டின் அதிபராக இருக்கிறார். இங்கு சமூக வலைத்தளங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் நிலவி வருகிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில், தற்போது சீனாவில் அந்நாட்டு ராணுவம் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அதிபர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வதந்திகள் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

ஜி ஜின்பிங் கைது? தீயாக பரவும் தகவல்! விமானம், ரயில்கள் என எல்லாமே ரத்து! சீனாவில் என்ன நடக்கிறது

English summary

While there have been unconfirmed reports of a coup d'état in China, there have been reports that some flights have also been cancelled. Xi Jinping, the National General Secretary of the Communist Party of China, is currently the President of the country. There are strict restrictions on social networking sites here. Meanwhile, there are rumors that the Chinese military is involved in a coup and the president has been arrested and imprisoned.