பறந்து வந்த ரஷ்ய ஏவுகணை! பிரிட்டன்,அமெரிக்கா வழங்கிய ஆயுதங்கள் துவம்சம்..! உக்ரைனுக்கு பின்னடைவு?

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைனுக்கு பிரிட்டன், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் வழங்கிய ஆயுதங்களை வைத்திருந்த கிடங்குகளை ரஷ்யா அழித்துள்ள நிலையில், போலந்து பல்கேரியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு வழங்கிய எரிவாயு சப்ளையை நிறுத்தி உள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் போர் அறிவித்து கிட்டத்தட்ட 65 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில், அந்நாட்டு ராணுவத்தினர் கடுமையாக போர் தொடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கிழக்கு பகுதிகளில் கடுமையான போர் மூண்டுள்ளது.

அதிகளவு ஆயுதம் மற்றும் ராணுவம் இல்லாத போதும், அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகள் வழங்கி வரும் ஆயுதங்கள் மற்றும் ராணுவ உதவிகள் மூலம் எதிர் தாக்குதலை உக்ரைன் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதால் போர் இன்று வரை நீடிக்கிறது.

விடாது துரத்தும் ரஷ்யா! விட்டுக் கொடுக்காத உக்ரைன்! நேரடியாக களத்தில் இறங்குமா அமெரிக்கா?

English summary

Russia has destroyed arms depots to Ukraine, including Britain and the United States, while Poland has cut off gas supplies to Bulgaria and other countries.