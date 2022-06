புர்ஜ் கலிபாவா? நாங்க கட்றோம் பாருங்க! 500 மீட்டர் உயரத்தில் ‘நியோம்’! சவுதி அரேபியாவின் மெகா ப்ளான்

International

oi-Rajkumar R

சவுதி அரேபியா : சுமார் 500 பில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டில் 'நியோம்' எனப்படும் முற்றிலும் புதிய ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் கட்டப்பட இருப்பதாகவும், சவூதியின் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானின் சிந்தனையில் உருவான இந்த நியோம் சுமார் 500 மீட்டர் உயரமுள்ள கட்டிடமாக இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

உயரமான கட்டிடங்களின் மீது சவுதி அரேபிய மன்னர்களுக்கு அப்படி என்னதான் ஆசை இருக்கிறதோ நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர்களுக்கு வானளவு உயர்ந்த கட்டிடங்கள் மீது இருக்கும் ஈர்ப்பும் காதலும் குறைந்ததாக தெரியவில்லை.

அந்த அளவுக்கு நாடு முழுவதும் விண்ணை தொடும் அளவுக்கு ஏகப்பட்ட உயரமான கட்டிடங்கள் அங்கு உள்ளன. ஆனால் 828 மீட்டர் உயர புர்ஜ் கலிபா உட்பட பல கட்டிடங்கள் துபாயின் அடையாளமாக உள்ளன. அதனை எப்படியாவது முறியடிக்க வேண்டுமென்பது சவுதியின் நீண்ட நாள் கனவு.

It has been reported that a new building called ‘NEOM’ is to be constructed at an estimated cost of about $ 500 billion and that this NEOM, which was conceived by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, will be about 500 meters high.