தாலிபான்களுடன் அமெரிக்கா இணைந்து செயல்பட ரெடி.. ஆண்டனி பிளிங்கன் அதிரடி அறிவிப்பு! "கண்டிஷன் அப்ளை"

International

oi-Veerakumar

காபூல்: தாலிபான்கள் தங்கள் மக்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் "அடிப்படை உரிமைகளை" மதித்தால் மற்றும் பயங்கரவாதிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற அமெரிக்கா தயாராக உள்ளது என்று அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் தெரிவித்துள்ளார்.

சிஎன்என் செய்திச் சேனலுக்கு ஆண்டனி பிளிங்கன் அளித்த பேட்டியில் இதை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில், தாலிபான்கள் தலைநகர் காபூலை கைப்பற்றிய நிலையில், அதிபராக இருந்த அஷ்ரப் கானி, பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தப்பியோடிவிட்டார்.

தலிபான்கள் கையில் ஆப்கானிஸ்தான்.. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் இன்று அவசர ஆலோசனை

English summary

US Secretary of State Antony Blinken has said the United States is ready to work with the Taliban if they respect the "fundamental rights" of their people, women and girls and do not harbor terrorists.