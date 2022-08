சீனாவில் அதிர்ச்சி! ''ஓடும் காரில் ஜன்னல் வழியாக தலைகுப்புற விழுந்த குழந்தை'' பதைபதைக்கும் காட்சி

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் ஓடும் காரில் இருந்து ஜன்னல் வழியாக குழந்தை தலைகுப்புற விழுவதை கூட கவனிக்காமல் அந்த காரில் இருப்பவர்கள் செல்லும் பதைபதைக்க வைக்கும் வீடியோ காட்சி ஒன்று இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

சீனாவின் ஷெய்ஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள நிங்பு நகரம் தொழிற்சாலைகள் மிகுந்த பகுதியாகும். துறைமுகமும் இருப்பதால் எப்போதும் வாகனப் போக்குவரத்து நிறைந்த நகரமாக உள்ளது.

இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில், சிகனலில் நின்று கொண்டிருந்த கார் ஒன்று கிரீன் சிக்னல் விழுந்ததும் மூவ் ஆகி செல்லும் போது காரில் இருந்த சிறு குழந்தை தவறி விழும் காட்சிகள் அங்குள்ள சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பதைபதைக்க வைத்துள்ளது.

A shocking video of a child falling headfirst through the window of a moving car in China is going viral on the internet.