நாடாளுமன்றத்தில் புகுந்த எலி.. அலறிய ஓடிய எம்பிக்கள்.. இது வேற லெவல் அமளிதுமளி!

மேட்ரிட்: ஸ்பெயின் நாடாளுமன்றத்தில் எலி ஒன்று புகுந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதால், கூட்டமே ஒத்தி வைக்கப்பட்ட வேடிக்கை சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உறுப்பினர்களின் அமளியால் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டு நாடாளுமன்றம் ஒத்தி வைக்கப்படும் செய்தியை நாம் அன்றாடம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அவைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒருவரால் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டு நாடாளுமன்றம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது குறித்து கேட்டதுண்டா?. அப்படி ஒரு சம்பவம் ஸ்பெயின் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்துள்ளது.

ஸ்பெயின் நாட்டின் அந்தலுசியன் நாடாளுமன்ற கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. அப்போது சுசானா டயஸ் என்பவரை செனட்டராக நியமிக்க கோரும் முக்கிய தீர்மானம் ஒன்றை கொண்டு வந்தனர். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பிரச்சினையில் வாக்களிக்க எம்.பி.க்கள் அனைவரும் தயாராகி கொண்டு இருந்தனர்.

In Spain the Andalusian Parliament was forced to temporarily suspend their session after the rat sneaked into the room.