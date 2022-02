உக்ரைன் போரின் அடையாளமான பெண்! ரஷ்ய ஏவுகணை தாக்குதலில் தப்பித்தவர்.. உருக்கமாக அளித்த பேட்டி!

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ரஷ்யாவின் ஏவுகணை தாக்குதலில் 52 வயது ஆசிரியை உயிர் பிழைத்த நிலையில், ‛‛தாய் நாட்டுக்காக நான் எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன். அதற்கான சக்தி என்னிடம் உள்ளது'' என உருக்கமாக கூறியுள்ளார். மேலும் ரத்தக்கறை படிந்த அவரின் முகம் உக்ரைனின் போர் அடையாள சின்னமாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இன்று 4வது நாளாக ஏவுகணை, வெடிகுண்டு மூலம் ரஷ்யா தனது தாக்குதலை தொடர்ந்து வருகிறது. இதில் உக்ரைன் ராணுவ வீரர்கள் மட்டுமின்றி அப்பாவி மக்கள் பலியாகி வருகின்றனர். ரஷ்ய ராணுவத்துக்கும் வீரர்கள், பொருள் இழப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.

பல நாடுகள் வலியுறுத்தியும் ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் போரை நிறுத்தாமல் முன்னெடுத்து வருகிறார். கீவ் நகரை கைப்பற்றுவதை இலக்காக வைத்து ரஷ்ய வீரர்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Having survived a 52-year-old teacher in a Russian missile attack, she says, ‛‛I am ready to do anything for the motherland. I have the power to do that " and now her blooded face is being shared on social media as a symbol of Ukraine's war.