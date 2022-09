பாகிஸ்தானை மூழ்கடித்த வெள்ளம்! காரணமே இதுதானாம்.. வளர்ந்த நாடுகள் மீது பாயும் "உலக சுகாதார மையம்"!

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் தற்போது வரலாறு காணாத மழை மற்றும் அதனால் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளத்தால் கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ளது.

இது யதார்த்தமானதல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட பருவநிலையில் பெய்ய வேண்டிய மழை மொத்தமும் சில நாட்களில் மட்டும் பெய்ததால்தான் இவ்வாறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், வெள்ள பாதிப்புகள் குறித்து பாகிஸ்தானில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஐ.நா தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானோம், "வளர்ந்த நாடுகளே பசுமை இல்ல வாயு அதிக அளவு வெளியேற்றுகின்றன" என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Pakistan is currently facing severe impacts due to unprecedented rains and resulting floods. This is not realistic. Such effects have occurred because the total amount of rain that should fall in a particular climate has fallen in just a few days. In this case, UN President Tedros Adhanom Ghebreyesus, who conducted a study on the effects of floods in Pakistan, said, "Developed countries emit the most greenhouse gas."