"ஸ்மார்ட் பிளே" ஆடிய இந்திய அணி.. கடைசி கட்டத்தில் தலைகீழான மேட்ச்.. கலக்கிய தமிழர்! நடந்தது என்ன?

International

oi-Shyamsundar I

கேப்டவுன்: நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இன்று நடைபெறும் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி ஸ்மார்ட்டாக பேட்டிங் செய்தது. தொடக்கத்தில் மிகவும் மெதுவாக ஆடினாலும் கடைசி நேரத்தில் வேகம் காட்டி இந்திய அணி 305 ரன்களை குவித்து உள்ளது.

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் போட்டி நடந்து வருகிறது. ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடக்கும் இந்த போட்டியில் பிட்ச் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக உள்ளது.

இரண்டாவது இன்னிங்சில் பிட்ச் பவுலிங்கிற்கு சாதகமாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனாலும் டாஸ் வென்ற கேன் வில்லியம்சன் இன்று பவுலிங் செய்ய முடிவு எடுத்தார். பிட்ச் பேட்டிங் செய்ய சாதகமாக இருந்தும் கூட இந்திய அணி மிகவும் நிதானமான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தியது.

அல்வா மாதிரி வந்த சான்ஸை.. தூக்கி வீசிய வீரர்! எத்தனை பேர் இருக்காங்க? பிசிசிஐ சாட்டையை சுழற்றணும்!

English summary

The last 10 over changed the match for Team India against the New Zealand series - What happened?