மோதல் ஆரம்பம்.. கொரில்லா போராளிகளின் கிளிர்ச்சி.. பஞ்சீர் மலைக்கு ஆயுதங்களோடு புறப்பட்டது தாலிபான்!

காபூல்: தாலிபான்களின் சிம்ம சொப்பனமாக திகழும் பஞ்சீர் மலை பகுதி தற்போது பரபரப்பின் உச்சத்தில் காணப்படுகிறது. தாலிபான்கள் தற்போது ஆயுதங்களோடு பஞ்சீர் மலை பகுதிக்கு புறப்பட்டுள்ளது. நார்தன் அலியன்ஸ் (northern alliance) படைகளை எதிர்த்து தாலிபான்கள் இந்த படையெடுப்பை மேற்கொண்டுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்தடுத்து மூன்று சாம்ராஜ்யங்களை கண்டது.. மூன்றுமே நீண்ட காலம் நீடிக்காமல் வீழ்ந்த ராஜ்ஜியங்கள். முதலில் சோவியத் ரஷ்யாவின் படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி புரிந்து வந்தது. முஜாகிதீன் எதிர்ப்பால் இங்கு ரஷ்யா வீழ்ந்தது. அதன்பின் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சியை பயன்படுத்தி 1995ல் இங்கு தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆனால் தாலிபான்களின் ஆட்சியும் வேகமாக வெறும் 6 வருடத்தில் வீழ்ச்சியை சந்தித்தது.

தாலிபான்களை வீழ்த்திய அமெரிக்க படைகள் 2001ல் இருந்து 20 வருடமாக ஆப்கானிஸ்தானில் ஆயுதங்களோடு போர் நடத்தியது . அதோடு தனக்கு ஆதரவான proxy அரசையும் அங்கே அமெரிக்கா நடத்தி வந்தது. இந்த நிலையில்தான் தற்போது அமெரிக்க படைகள் வெளியேறிய நிலையில் தாலிபான்கள் மீண்டும் அங்கு ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. சோவியத் ஆட்சியிலும் தற்போது மீண்டும் வந்திருக்கும் தாலிபான் ஆட்சியிலும் வீழ்ச்சி அடையாத ஒரே பகுதிதான் பஞ்சீர் மலை பகுதி. தொடக்க காலத்தில் இருந்து தாலிபான்களை கடுமையாக எதிர்த்து வந்த பகுதிதான் பஞ்சீர் மலை பகுதி.

The Taliban are on their way to capture the Panjshir valley and to stop the Northern Alliance's rise in the region.