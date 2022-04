கீவ்வில் இறங்கிய ரஷ்ய படைகள்! அதிபர் அலுவலகத்தில் ஆஃப் ஆன விளக்குகள்.. என்ன நடந்தது! பரபர உக்ரைன்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா தொடர்ச்சியாகப் போர் நடத்தி வரும் நிலையில், உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். மாதம் முழு வீச்சில் போரை ஆரம்பித்தது. இந்தப் போர் 2 மாதங்களுக்கு மேலாகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

போர் ஆரம்பித்த போது, உக்ரைன் மிக விரைவில் ரஷ்யாவிடம் சரணடைந்துவிடும் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், உக்ரைன் ராணுவம் துணிச்சல் உடன் போராடுவதால் போர் 2 மாதங்களுக்கு மேலாகத் தொடர்கிறது.

விடாது துரத்தும் ரஷ்யா! விட்டுக் கொடுக்காத உக்ரைன்! நேரடியாக களத்தில் இறங்குமா அமெரிக்கா?

English summary

Ukraine's President Volodymyr Zelensky said that Russian troops came very close to capturing him and his family: (உக்ரைன் போர் குறித்து அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறிய முக்கிய கருத்துகள்) Volodymyr Zelensky shares what happens in initial days of Ukraine war.