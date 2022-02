தொடங்கியது போர்.. உக்ரைன் தலைநகரை விட்டு சாரைசாரையாக வெளியேறும் மக்கள்!

International

கீவ்: உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே போர் தொடங்கியிருப்பதால், அந்நாட்டு தலைநகரை விட்டு உக்ரைன் மக்கள் வெளியேறி வருகிறார்கள்.

உக்ரைனை விட்டு சாரைசாரையாக வெளியேறும் மக்கள்! பரிதாப காட்சிகள் - வீடியோ

கடந்த சில வாரங்களாகவே உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போர் பதற்றம் அதிகரித்திருந்தது. பேச்சுவார்த்தைக்கு உக்ரைன் தயாராக இருந்தும், ரஷ்யா அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை.

இந்நிலையில், இன்று காலை காலை 8.30 மணிக்கு உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுப்பதாக அறிவித்தது அறிவித்தது. உக்ரைன் உள்ளே சென்று தாக்கும்படி ரஷ்ய படைகளுக்கு புடின் உத்தரவிட்டார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர்- உருவெடுக்கும் 3-வது உலக யுத்தம்- காரணமே அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ படைகள்!

As the war between Ukraine and Russia has begun, the Ukrainian people are leaving the country by road. War Tensions between Ukraine and Russia have escalated over the past few weeks. Although Ukraine was ready for talks, Russia did not listen.