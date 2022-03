இது மட்டும் நடந்தால்.. கண்டிப்பாக மூன்றாம் உலகப் போர் தான்.. எச்சரிக்கும் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றத்திற்கு மத்தியில், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக இருப்பதாகவும், இந்த முயற்சிகள் தோல்வியுற்றால், இது மூன்றாம் உலகப் போராக மாறும் என உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கியதில் இருந்து, சுமார் 6.5 மில்லியன் மக்கள் நாட்டிற்குள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.

அதே நேரத்தில் மேலும் 3.2 மில்லியன் மக்கள் பாதுகாப்பு கருதி உடமைகளை நாட்டிலே விட்டுவிட்டு கால்நடையாகவே அருகிலுள்ள நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர்.

2வது நாளாக ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை மூலம் தாக்குதல்..பள்ளியில் குண்டுமழை பொழிந்த ரஷ்யா..400 பேரின் நிலை?

English summary

Amid rising tensions between Ukraine and Russia, Russian President Vladimir Zhelensky has said he is ready for talks with Russian President Vladimir Putin and that if these efforts fail, it could turn into World War III.