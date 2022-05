பாய்ந்து வந்த ஏவுகணைகள்! நொடியில் தரைமட்டமான பள்ளிகள்! பிஞ்சுகளை கொல்கிறதா ரஷ்யா? பரபரப்பு புகார்!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீதான போரின் போது பள்ளிக் கூடங்கள் மீது ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வரும் நிலையில் அதனை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும் என ரஷ்யாவை ஐ.நா சபை வலியுறுத்தியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர்தொடுத்து 75 நாட்களுக்கும் மேலாக ஆகியுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் அங்கு போர் தீவிரமாகி வருகிறது. இதுவரை சுமார் 45 லட்சம் மக்கள் போர் காரணமாக நாட்டை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர்.

கோடையை இதமாக்க வரும் மழை.. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழை காத்திருக்கு.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா

உக்ரைன் நாட்டின் மீதான போரில் அப்பாவி பொதுமக்கள் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாகவும், சுமார் 5 ஆயிரம் பேர் காயமடைந்துள்ளதாக மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பு அமைப்பு தகவல் வெளியிட்டடுள்ளது.

English summary

UN has levelled serious allegations of missile strikes on schools during the war in Ukraine. The UN has urged Russia to stop further.