ஓரினச்சேர்க்கை! அவரா நீங்க? சர்ட்டை கழற்றுங்க.. உலககோப்பை கால்பந்து போட்டி நிருபருக்கு நேர்ந்த கதி

oi-Nantha Kumar R

தோகா: ஓரினச்சேர்க்கை விவகாரத்தில் கத்தாரில் உலககோப்பை கால்பந்து போட்டிக்கு சென்ற அமெரிக்காவை சேர்ந்த பத்திரிகை நிருபர் ஒருவரை தடுத்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரது டீசர்ட்டை கழற்ற கூறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உலககோப்பை கால்பந்து போட்டி கத்தாரில் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் மொத்தம் 32 நாடுகள் பங்கேற்றுள்ளன.

நேற்று முன்தினம் இரவு துவங்கிய கால்பந்து போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கத்தாரில் கால்பந்து போட்டி தொடர்பான செய்திகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் தான் அதுதொடர்பான சர்ச்சைகளும் எழுந்து வருகின்றன.

17 பேர்.. ரூ.23 லட்சம்.. உலககோப்பை கால்பந்து போட்டியை பார்த்தே ஆகணும்.. சேட்டன்கள் செய்த ‛சம்பவம்’

English summary

There was an incident where the security officials stopped a journalist from America who went to the World Cup football match in Qatar to take off his shirt on the issue of support homosexuality.