விடாது துரத்தும் ரஷ்யா! விட்டுக் கொடுக்காத உக்ரைன்! நேரடியாக களத்தில் இறங்குமா அமெரிக்கா?

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் தெற்கு பகுதியை கைப்பற்றியதாக ரஷ்யா கூறிய நிலையில் மீண்டும் மரியுபோல் பகுதியில் தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளதாகவும் , அமெரிக்காவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் மற்றும் அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர் உக்ரைனுக்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்து கிட்டதட்ட நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உக்ரைன் மக்கள் தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி அண்டை நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை கூறியுள்லது.

கிழக்கு உக்ரைன் பகுதியை குறி வைத்து ரஷ்ய ராணுவத்தினர் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், அங்கு நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருவதாகவும், இதனால் கூடுதல் உதவி தேவை என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி நட்பு நாடுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

English summary

Russia's claim to have seized control of southern Ukraine has led to renewed attacks in the Mariupol region, with US Secretary of State Anthony Blinkan and US Secretary of Defense set to travel to Ukraine on Sunday.