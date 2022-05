"தொட முடியாது".. தைவானுக்கு நாங்க இருக்கோம்.. அதிரடி காட்டிய பிடன்.. வரிந்துகட்டி வந்த சீனா..!

International

oi-Hemavandhana

டோக்கியோ: தைவானுக்குள் சீனா ஊடுருவினால், அமெரிக்கா நிச்சயம் அங்கே ராணுவ ரீதியாக தலையிடும் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோபிடன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

தைவானை தனி நாடாக ஏற்க மறுக்கும் சீனா, அதை தன்னுடைய நாட்டுடன் இணைக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது...

"தேவைப்பட்டால் ராணுவ பலத்தைப் பயன்படுத்தி தைவானை சீனாவுடன் இணைப்போம்" என்று சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் ஏற்கனவே கூறியிருந்தார்.

English summary

us will use force to defend if china tries to invade taiwan and Absurd to compare Taiwan and Ukraine, says joe biden தைவானுக்கு ஆதரவாக நிச்சயம் அமெரிக்கா நிற்கும் என்று ஜோபிடன் தெரிவித்துள்ளார்