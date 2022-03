அடக் கொடுமையே.. படகின் மீது படக்கென்று ஏறிய கப்பல்.. 5 பேர் பலி 100 பேர் மாயம்..வெளியான பகீர் வீடியோ

International

oi-Rajkumar R

டாக்கா : வங்கதேசத்தில் சுற்றுலாப் படகின் மீது கப்பல் ஒன்று மோதிய கோர விபத்தில் 5 பேர் பலியான நிலையில், 100 பேர் மாயமாகியுள்ளனர். இந்நிலையில் விபத்து நடைபெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட பதைபதைப்பு வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவிற்கு அருகிலுள்ள ஷிடாலக்ஷ்யா நதியில் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு சுற்றுலாப் படகு கிளம்பியது.

நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் 100க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அப்படகில் பயணித்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

At least five people have been killed and at least 100 injured in a collision between a tourist boat and a ship in Bangladesh. In this case, the video of the video taken at the time of the accident has now been released.