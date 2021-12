அடடே.. ரஷ்ய அதிபர் புடின் 30 வருஷம் முன்னாடி இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாரா.. உருக்கமான தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சோவியத் ரஷ்யா வீழ்ந்த சமயத்தில் வருமானத்திற்காகத் தான் டாக்ஸி ஓட்டியதாக ரஷ்யா அதிபர் விளாடிமிர் புதின் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகின் மிக பவர்புல்லான தலைவர்களில் ஒருவர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின். 69 வயதாகும் விளாடிமிர் புதின், இதுவரை 4 முறை முறை அதிபராகவும் ஒரு முறை பிரதமராகவும் உள்ளார்.

இந்நிலையில், சோவியத் யூனிசன் வீழ்ந்த சமயத்தில் வருமானத்திற்காகத் தான் டாக்ஸி ஓட்டியதாக ரஷ்யா அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆவணப்படம் ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

நரேந்திர மோதி - விளாடிமிர் புதின் சந்திப்பு: இந்திய, ரஷ்ய உறவை அமெரிக்கா, சீனா விரும்பவில்லையா?

English summary

Vladimir Putin latest about his life during the fall of the Soviet Union. fall of the Soviet Union in the 1900s.